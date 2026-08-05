Κρήτη: Πάνω από 10.500 αφίξεις μεταναστών από την αρχή του έτους – Αγωνία για τις νέες ροές

Σε πρώτο πλάνο παραμένει το μεταναστευτικό ζήτημα στην Κρήτη, καθώς οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζουν να δημιουργούν νέες ανάγκες και προκλήσεις για τις τοπικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, η διαχείριση των αφίξεων και το ζήτημα της φιλοξενίας των διασωθέντων βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, ενώ οι φορείς του νησιού ζητούν οργανωμένο σχεδιασμό.

Μόνο τις τελευταίες ώρες διασώθηκαν περισσότεροι από 170 μετανάστες σε Γαύδο, Ιεράπετρα και Καλά Λιμάνια. Τα στοιχεία συνεχίζουν να προβληματίζουν καθώς από την αρχή του έτους μέχρι και χθες, Τρίτη έχουν καταγραφεί 229 περιστατικά με 10.522 αφιχθέντες. Η εικόνα σαφώς δεν παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο οι συνολικές ροές, συγκριτικά με το 2025, δείχνουν μία σταθερότητα σε ό,τι αφορά τα νούμερα.

Η πλειονότητα των ανθρώπων που καταφθάνουν προέρχονται από το Σουδάν, την Αίγυπτο και το Μπανγκλαντές, ενώ άτυπη πύλη εισόδου έχει γίνει το ανατολικό τμήμα του νησιού, με το 70% των αλλοδαπών να καταφθάνει από τα νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Πέρισυ, οι περισσότεροι μετανάστες αποβιβάζονταν στα νότια παράλια της Γαύδου.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σφακιανάκη, Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, παρότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται η εκτίναξη που σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2025, η ένταση και η συχνότητα των ροών αναμένεται να αυξηθεί τον Σεπτέμβριο, με το Λιμενικό Σώμα να προειδοποιεί για μαζικές αφίξεις.

Παράλληλα, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα γιατί η προσωρινή κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στα Χανιά δεν έχει τεθεί ακόμη σε πλήρη λειτουργία, την ώρα που και που στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία του νέου κέντρου φιλοξενίας.

Το ζήτημα αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα καθώς η μεταφορά των μεταναστών από το Ηράκλειο προς δομές της Ηπειρωτικής χώρας, γίνεται μέσω Χανίων, διαδικασία που ''εξαντλεί'' προσωπικό και πόρους.

Πάντως τα Λιμεναρχεία και τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω των συνεχιζόμενων μεταναστευτικών ροών και των διαδοχικών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που σημειώνονται σχεδόν καθημερινά.

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