Ελένη Φιλίνη: «Θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω»

Η Ελένη Φιλίνη παραχώρησε συνέντευξη στη στο περιοδικό Λοιπόν και μίλησε για το μυστικό ομορφιά της και τη σχέση της με τον χρόνο.

Παραμένεις μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες του ελληνικού θεάματος. Ποιο είναι, τελικά, το μυστικό της ομορφιάς σου;

Πιστεύω πως όλα ξεκινούν από το DNA, αλλά αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι. Για μένα το μεγαλύτερο μυστικό είναι ο σεβασμός στον εαυτό μας. Να φροντίζουμε την υγεία μας, να αποφεύγουμε τις υπερβολές και να αγαπάμε τον οργανισμό μας. Έχω κόψει το κάπνισμα εδώ και πολλά χρόνια, δεν πίνω, φροντίζω την επιδερμίδα μου με σωστή ενυδάτωση και προσπαθώ να ζω όσο πιο ισορροπημένα γίνεται. Πάνω απ’ όλα, όμως, η πραγματική ομορφιά πηγάζει από την ψυχική ηρεμία. Αυτή είναι που φωτίζει έναν άνθρωπο και πιστεύω ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να την κατακτήσει.

Πώς είναι σήμερα η σχέση σου με τον χρόνο; Σε αγχώνει το πέρασμά του ή σκέφτεσαι το αύριο;

Καθόλου. Αντιθέτως, θεωρώ ευλογία το να μεγαλώνω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη ζωή τους και αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ. Αγαπώ πολύ τη ζωή και εύχομαι να έχω υγεία, δύναμη και διάθεση για δημιουργία για πολλά ακόμη χρόνια. Δεν με φοβίζει ο χρόνος. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι καλά, να στέκομαι στα πόδια μου και να συνεχίζω να κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Και η αλήθεια είναι πως αυτή την περίοδο εργάζομαι με την ίδια όρεξη, την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος που είχα όταν ήμουν 30 χρονών.

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