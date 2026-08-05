Η καρδιά της Κρήτης "χτυπά" στην Άρβη: Τρεις μέρες γεμάτες άρωμα μπανάνας, Σαμόλη, Κονταρό και Μακρόπουλο

Το φρούτο που αποτελεί ένα από τα σήματα κατατεθέν για τη Βιάννο, η μπανάνα Άρβης, έρχεται και φέτος στο επίκεντρο μέσα από την 8η Γιορτή Μπανάνας που «ανοίγει τις πύλες της» στο Λιμάνι της Άρβης, στις 7 Αυγούστου.

Η Γιορτή Μπανάνας πραγματοποιείται με τη διοργάνωση του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Άρβης και την στήριξη του Δήμου Βιάννου για 8η χρονιά, με στόχο την ανάδειξη του ντόπιου εκλεκτού προϊόντος και του τόπου παραγωγής του. Δράσεις που εντάσσονται στην ανάδειξη του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων του έργου «Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, υποστηρικτές της γιορτής είναι οι μπανανοπαραγωγοί Άρβης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Βιάννου και το Λιμενικό Ταμείο, στοχεύοντας στην υλοποίηση μιας σειράς δράσεων ώστε οι επισκέπτες να χορέψουν, να γελάσουν και να διασκεδάσουν όλοι μαζί!

Ταυτόχρονα, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν σπιτικά γλυκά από μπανάνα φτιαγμένα από τις γυναίκες του χωριού με μεράκι και αγάπη, αλλά και το φημισμένο λικέρ μπανάνας που είναι βραβευμένο με τη «Χρυσή Διάκριση στο 5ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας ανατολικής Κρήτης».

Στον χώρο της γιορτής θα λειτουργεί καθημερινά έκθεση φωτογραφίας από τον Νίκο Κικάκη, με εικόνες από το παρελθόν και το παρόν της Άρβης, δίνοντάς σε όλους την ευκαιρία να θυμηθούν, να συγκινηθούν και να ταξιδέψουν στο χρόνο.



Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με αφορμή τη φετινή «Γιορτή Μπανάνας» αναφέρει πως:

«Η μπανάνα Άρβης, που ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου, έρχεται και φέτος στο επίκεντρο, μέσα από τη Γιορτή Μπανάνας στο Λιμάνι της Άρβης, με στόχο να προσφέρει στιγμές διασκέδασης και κεφιού σε όλους όσους έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις της.

Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στους διοργανωτές, στους ντόπιους παραγωγούς που και φέτος δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να είναι επιτυχές το αποτέλεσμα, φέρνοντας το κορυφαίο προϊόν της περιοχής, τις ξακουστές ντόπιες μπανάνες, στο επίκεντρο.

Καλώ όλους τους πολίτες, να έρθουν ως τον τόπο μας, για να διασκεδάσουν και να δοκιμάσουν πρωτότυπες γεύσεις με βάση τη μπανάνα, έχοντας στο μυαλό τους πως θα ζήσουν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Θα είναι τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, χαμόγελα, παρέες, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσουμε όλοι».





Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης:

Παρασκευή 7 Αυγούστου



Έναρξη γιορτής στις 19:30



Αγιασμός



Σύντομοι χαιρετισμοί

-Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία – συζήτηση, με θέμα «Από την οθόνη στη Σύνδεση: Μία πρόκληση για τον γονέα», με ομιλήτρια την Εργοθεραπεύτρια Δόξα Σταυρακάκη και συντονίστρια της ομιλίας την εκπαιδευτικό Μαρίνα Μαθιουδάκη.

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-Γλέντι με μια κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη. Ξεχωριστή συμμετοχή θα έχουν οι Σχολές Χορού Μαυρόκωστα με παραδοσιακούς κρητικούς χορούς, ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο το τριήμερο της γιορτής.

Σάββατο 8 Αυγούστου



-Η Θεατρική Ομάδα Αυλαία παρουσιάζει την απολαυστική κωμωδία «Δυόμισι φόνοι και ένα μπουλντόγκ».



-Το βράδυ συνεχίζεται με μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τον Μάνο Μακρόπουλο, τη Βάλλια Ειρηναίου και την Ελευθερία Νικολουδάκη.

-Κυριακή 9 Αυγούστου



-Οι μικροί μας φίλοι, αλλά και όσοι νιώθουν παιδιά, θα απολαύσουν την παράσταση «ΘΗΣΕΑΣ» από το Κουκλοθέατρο Κρήτης.

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-Η αυλαία της γιορτής πέφτει με ένα μεγάλο κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του αγαπημένου Μανώλη Κονταρού.

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