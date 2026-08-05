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ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Κατέθεσε δύο φωτογραφίες ο 41χρονος πριν από την προφυλάκισή του

ΣΥΡΟΣ
clock 15:33 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας στην Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο κατηγορούμενος μαζί με το συμπληρωματικό του υπόμνημα κατέθεσε και ψηφιακό υλικό το οποίο έχει ερευνηθεί, αναλυθεί και πιστοποιηθεί από ειδικό εργαστήριο. 

Πρόκειται για δύο φωτογραφίες, αυτήν που η 42χρονη γυναίκα μπαίνει στο σπίτι του ζευγαριού στην άνω Σύρο και άλλη μια που είναι εξέρχεται από αυτό. Σε αυτήν όπως υπογράμμισε ο κατηγορούμενος φαίνεται η μαχαίρια που έγινε μέσα στο σπίτι.

Τι ανέφερε στο υπόμνημα

Μέσα στο υπόμνημα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, υπογράμμιζε πως η θανούσα είχε καλυμμένα χαρακτηριστικά και δεν μιλούσε, έτσι δεν αναγνώρισε ποιος είναι και έπρεπε να αμυνθεί για τη ζωή του και της συντρόφου του. Τόνισε μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι χτυπήθηκε εκτός σπιτιού με μαχαίρι.

Το δικαστικό συμβούλιο λίγες ώρες αργότερα έκανε δεκτό το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία και ο κατηγορούμενος έφτασε στα δικαστήρια της Σύρου γύρω στις 3 το μεσημέρι. Πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου και βρέθηκε ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου.

Η διαδικασία κράτησε περίπου μια ώρα, ως ότου το δικαστικό συμβούλιο αποφασίσει την προσωρινή κράτησή του, καθώς κρίθηκε ύποπτος τέλεσης ίδιου ή όμοιου αδικήματος.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του κατηγορούμενου μέσα στο επόμενο διάστημα θα ασκηθούν όλα τα έννομα μέσα για την αποφυλάκιση του, ενώ την ίδια στιγμή είναι σε αναμονή τοξικολογικών εξετάσεων και άρσης τηλεφωνικού απόρρητου.

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