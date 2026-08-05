Η ταινία του Νόλαν μετατρέπει την «Οδύσσεια» στο πιο περιζήτητο βιβλίο στις ΗΠΑ

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια», έχει ήδη καταρρίψει αρκετά ρεκόρ, όμως το πιο σημαντικό της επίτευγμα ίσως είναι ότι μετέτρεψε ένα σχεδόν 2.700 ετών επικό ποίημα στο πιο περιζήτητο βιβλίο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία βιώνουν πρωτοφανή έφοδο αναγνωστών.

Στο δημοφιλές ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο Books Are Magic στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, η απόδειξη βρισκόταν ήδη στην είσοδο του καταστήματος τις προηγούμενες μέρες: μια βιτρίνα με περισσότερες από δώδεκα εκδόσεις της Οδύσσειας—από την επαινεμένη μετάφραση της Έμιλι Ουίλσον έως κόμικς και παιδικές διασκευές— προσέλκυε σταθερή ροή επισκεπτών, πολλοί εκ των οποίων νεαροί αναγνώστες της Generation Z που ενδιαφέρθηκαν αφού είδαν το φιλμ του Νόλαν.

Μόλις έναν μήνα πριν, το κατάστημα πουλούσε ελάχιστα αντίτυπα του κλασικού έργου του Ομήρου. Τον Ιούλιο, οι πωλήσεις εκτοξεύτηκαν κατά αρκετές χιλιάδες τοις εκατό.

Η Νικόλ Βάσκεζ, υπάλληλος του καταστήματος με αρμοδιότητα στο μάρκετινγκ, ανέφερε ότι μόνο η μετάφραση της Ουίλσον πούλησε 80 αντίτυπα μέσα στον μήνα, ενώ παλαιότερα οι πωλήσεις κινούνταν σε μονοψήφια νούμερα.

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