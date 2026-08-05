Νέοι κυκλικοί κόμβοι και παρεμβάσεις στον δρόμο Φορτέτσα - Κνωσός

Σημαντική αναβάθμιση αποκτά ο οδικός άξονας που συνδέει τον ισόπεδο κόμβο της Φορτέτσας με τον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού, καθώς εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» το έργο βελτίωσης του συγκεκριμένου τμήματος, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόφαση ένταξης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στις παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης στα Μινωικά Ανακτορικά Συγκροτήματα, μετά και την ένταξή τους στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου σε μήκος περίπου 1,5 χιλιομέτρου, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς. Παράλληλα, θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ποδηλατοδρόμου, ενώ προβλέπεται ο επανασχεδιασμός και η κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων, στη Φορτέτσα, στη σύνδεση με το Βενιζέλειο Νοσοκομείο και στην είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου της Κνωσού.

Το έργο περιλαμβάνει και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, οι οποίες θα προηγηθούν της κατασκευής, ενώ την υλοποίησή του έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε: «Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου οδικού άξονα αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού. Η Περιφέρεια Κρήτης προχωρεί σε ένα έργο που διευκολύνει την πρόσβαση σε σημεία με μεγάλη κίνηση οχημάτων κι ένα από τα κορυφαία μνημεία της Κρήτης και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Συναγερμός για πτώμα άνδρα - Δεν έχει δηλωθεί εξαφάνιση στην περιοχή

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 26χρονος Αφγανός μεταφέρει τη βαλίτσα με το πτώμα της 38χρονης