Επισκοπή Ρεθύμνου: Παρανάλωμα του πυρός τρία αυτοκίνητα - Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό αναστάτωσε το απόγευμα της Τετάρτης την περιοχή της Επισκοπής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε πυρκαγιά σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο όπου τα οχήματα ήταν σταθμευμένα το ένα κοντά στο άλλο. Λόγω των εύφλεκτων υλικών, οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς και από το πρώτο όχημα μεταδόθηκαν στα διπλανά.

Οι καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Ολοσχερής καταστροφή και επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο έφτασαν άμεσα 3 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό. Οι πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή ξερά χόρτα.

Παρά την έγκαιρη επέμβαση, οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, έχοντας μετατραπεί σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Θρίλερ με τα αίτια – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «πρωτοφανές» για τα τοπικά δεδομένα, γεγονός που θέτει τις αρχές σε πλήρη ετοιμότητα.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για το συμβάν

Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, αφήνοντας ανοιχτό τόσο το σενάριο της εμπρηστικής ενέργειας (δολιοφθοράς), όσο και αυτό της μηχανικής ή ηλεκτρολογικής βλάβης σε ένα από τα οχήματα, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτή ανάφλεξη.

Στο μικροσκόπιο των αρχών αναμένεται να μπουν μαρτυρίες κατοίκων, καθώς και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

*Φωτογραφία αρχείου

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