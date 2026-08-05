Εργαζόμενοι Βενιζέλειου: Ο κόμβος είναι αναγκαίος – Ώρα να χρηματοδοτηθούν και τα ώριμα έργα

Η αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζελείου Νοσοκομείου να παρεμβαίνει δυναμικά για το μέλλον του ιδρύματος.

Με αφορμή τις πρόσφατες οδικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή της Κνωσού, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι η οδική ασφάλεια πρέπει να συμβαδίζει με τον εκσυγχρονισμό των νοσηλευτικών εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν την άμεση χρηματοδότηση των ήδη ώριμων έργων του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι ο νέος κυκλικός κόμβος αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ασφαλή πρόσβαση ασθενών και ασθενοφόρων.

Η ανακοίνωση της ένωσης εγαζομένων στο Βενιζέλειο

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου χαιρετίζει κάθε έργο που βελτιώνει την οδική ασφάλεια και τις υποδομές της περιοχής, ιδιαίτερα όταν αφορά την πρόσβαση στο Βενιζέλειο, όπου εδώ και χρόνια η κεντρική είσοδος αποτελεί σημείο αυξημένης επικινδυνότητας για εργαζόμενους, ασθενείς, συνοδούς και διερχόμενα οχήματα.

Η πρόβλεψη για κατασκευή κυκλικού κόμβου στη σύνδεση με το νοσοκομείο μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική παρέμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιώσει πραγματικά την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της πρόσβασης.

Παράλληλα, ζητούμε από την Περιφέρεια Κρήτης σαφείς διαβεβαιώσεις ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών και κυρίως κατά την υλοποίηση του έργου δε θα δημιουργηθούν προβλήματα στην απρόσκοπτη πρόσβαση ασθενοφόρων, ασθενών, εργαζομένων και επισκεπτών προς το Βενιζέλειο. Η εύρυθμη λειτουργία ενός νοσοκομείου που εφημερεύει και εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες δε μπορεί να τεθεί σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο.

Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να υπάρχει στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τη Διοίκηση και ιδιαίτερα με την Τεχνική Υπηρεσία του Βενιζελείου, ώστε οι μελέτες να λάβουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου και να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικές λύσεις θα εξυπηρετούν τόσο την οδική ασφάλεια όσο και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Τέλος, προτείνουμε να εξεταστεί σοβαρά ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η εκτέλεσή τους κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όταν η κυκλοφορία προς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στο νοσοκομείο.

Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου είναι αναγκαία. Εξίσου αναγκαίο όμως είναι να σχεδιαστεί με επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών και την απρόσκοπτη λειτουργία του Βενιζελείου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του Βενιζελείου Νοσοκομείου. Πέρα από τον κυκλικό κόμβο, που αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την κυκλοφοριακή σύνδεση και την ασφάλεια της πρόσβασης, είναι αναγκαίο να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση και τα δύο ώριμα έργα που αφορούν το νοσοκομείο: η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου.

Πρόκειται για έργα των οποίων οι μελέτες και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης. Η ωρίμανσή τους δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη. Οι πολίτες της Κρήτης και οι εργαζόμενοι του Βενιζελείου αναμένουν την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την άμεση υλοποίησή τους, ώστε το νοσοκομείο να αποκτήσει σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές, αντάξιες του ρόλου που επιτελεί για ολόκληρη την Κρήτη.

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