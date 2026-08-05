Μαλεβίζι: Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του γιατρού Πάνου Μαματζάκη – Το ψήφισμα του Δήμου

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Βαρύ πένθος επικρατεί στην κοινωνία του Μαλεβιζίου και της Κρήτης μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του διακεκριμένου πνευμονολόγου Παναγιώτη (Πάνου) Μαματζάκη.

Εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο – Το ομόφωνο Ψήφισμα

Μετά τη θλιβερή είδηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου συνήλθε εκτάκτως σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τα μέλη του σώματος αποφάσισαν ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος για να τιμήσουν τη μνήμη και την προσφορά του γιατρού.

Το ψήφισμα προβλέπει

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στην έναρξη της συνεδρίασης.

Διατύπωση των βαθύτατων συλλυπητηρίων του Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Σύσσωμη εκπροσώπηση του Δήμου στην κηδεία, με την παρουσία του Δημάρχου Μενέλαου Μποκέα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δημοσίευση του ψηφίσματος στον τοπικό τύπο.

Μενέλαος Μποκέας: «Ένας σπουδαίος επιστήμονας, ένας ευγενής άνθρωπος»

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Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση προχώρησε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, αναφερόμενος όχι μόνο στην επιστημονική αξία του Παναγιώτη Μαματζάκη, αλλά και στον σπάνιο χαρακτήρα του:

«Η απώλεια του Παναγιώτη Μαματζάκη μας γεμίζει θλίψη και σοκ. Ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, ένας άνθρωπος με βαθιά καλλιέργεια, ευγένεια και ανιδιοτελή προσφορά. Από τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής της Δημοτικής μας Πινακοθήκης, εργάστηκε με πάθος για τον πολιτισμό του τόπου μας.

Η απουσία του θα είναι αισθητή σε όλους μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.»

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