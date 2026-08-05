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ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τέσσερις τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι - Συνελήφθη μια 47χρονη

Αστυνομία Λονδίνου
clock 19:18 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τέσσερις άνδρες τραυματίστηκαν όταν δέχτηκαν επίθεση σήμερα το μεσημέρι σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές του κεντρικού Λονδίνου, το Κόβεντ Γκάρντεν.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12:30, τοπική ώρα. Ισχυρές δυνάμεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μετά την πρώτη κλήση που έλαβαν στις 12:29, σημειώνει η ανακοίνωση των βρετανικών αρχών. Παράλληλα τονίζει πως στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα Ελικοφόρο Ασθενοφόρο του Λονδίνου.

Οι τραυματίες είναι ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών. Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Συνελήφθη μια γυναίκα

Η αστυνομία συνέλαβε μία 47χρονη γυναίκα ως ύποπτη για την επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα τυχόν κίνητρα της. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο σημείο βρέθηκε ένα ψαλίδι, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο της επίθεσης, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητά της ούτε έχει γίνει γνωστό εάν γνώριζε τους τέσσερις άνδρες. Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, τουλάχιστον προς το παρόν, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η περιοχή γύρω από το σημείο της επίθεσης έχει αποκλειστεί και παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

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