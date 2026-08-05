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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στρατηγικής σημασίας η είσοδος της Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου

μητσοτακης - διασυνδεση ελλαδας κυπρου
clock 19:29 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. τη συμφωνία η είσοδος της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.  

Η συμφωνία υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τετάρτη (5/8) και η παρουσία του πρωθυπουργού καταδεικνύει το κομβικό ρόλο που διαματίζει η Ελλάδα στις εξελίξεις στο ενεργειακό τομέα.

Επίσης, υπογράφηκε τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.

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Μητσοτάκης Υπογραφή ηλεκτρική διασύδεση Ελλάδας Κύπρου
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