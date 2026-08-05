Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρή 40χρονη τουρίστρια κατά τη διάρκεια βόλτας με φουσκωτό

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Μια 40χρονη γυναίκα από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Τετάρτης, ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων.

Η άτυχη τουρίστρια έκανε βόλτα με φουσκωτό σκάφος, μαζί με μία ακόμη συμπατριώτισσά της. Στο ίδιο σκάφος επέβαιναν επίσης τρία ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 40χρονη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα παιδιά, τα οποία άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Άνθρωποι από γειτονικές επιχειρήσεις προσπάθησαν να βοηθήσουν και να συνδράμουν στην ανάσυρσή της. Η γυναίκα τελικά ανασύρθηκε από το νερό, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταβαίνει άμεσα στην περιοχή.

Ωστόσο για την 40χρονη ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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