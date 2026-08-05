Μυλοπόταμος: Γεύσεις Δεκαπενταύγουστου και παράδοση στην 4η Γιορτή Τοποδιατροφής στο Πέραμα!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ένα ξεχωριστό αντάμωμα γεύσεων, παράδοσης και βιωσιμότητας ετοιμάζεται να υποδεχθεί την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, στις 20:00, η κεντρική πλατεία του Δημαρχείου στο Πέραμα Μυλοποτάμου.

Η 4η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας ανοίγει τις πύλες της για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, αποτελώντας την ιδανική συνέχεια της μεγάλης έκθεσης «Γη Μυλοποτάμου» που θα έχει ολοκληρωθεί την προηγούμενη ημέρα.

Η φετινή διοργάνωση στρέφει το βλέμμα με σεβασμό στη θρησκευτική και γαστρονομική παράδοση του Δεκαπενταύγουστου, έχοντας ως κεντρική θεματική τις νηστίσιμες παραδοσιακές συνταγές.

Πολιτιστικοί σύλλογοι και κάτοικοι από κάθε γωνιά του Μυλοποτάμου ενώνουν τις δυνάμεις τους, επιστρατεύοντας αγνά, τοπικά υλικά της κρητικής γης.

Όσπρια, άγρια χόρτα, εποχικά λαχανικά, δημητριακά και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της περιοχής θα αποτελέσουν τη βάση για την αναβίωση συνταγών που άντεξαν στον χρόνο, αποδεικνύοντας στην πράξη πώς η παραδοσιακή κουζίνα εφαρμόζει διαχρονικά τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της μηδενικής σπατάλης τροφίμων.

Παράλληλα με το γαστρονομικό σκέλος, η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια λογοτεχνική και ποιητική βραδιά αφιερωμένη στην πνευματική κληρονομιά του τόπου, ενώ η βραδιά θα κλείσει με την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Φαντασία».

Η Γιορτή Τοποδιατροφής αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή, αναδεικνύοντας το Πέραμα και ολόκληρο τον Μυλοπόταμο ως έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, γαστρονομικού τουρισμού και οικολογικής συνείδησης.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στην Εντατική, σε σοβαρή κατάσταση, ο νεαρός μετά το τροχαίο...

Αθάνατοι: Νέα κινητοποίηση κατά της δομής μεταναστών – Συμβολικός αποκλεισμός του δρόμου