Εφορία: Πότε ελέγχει τις καταθέσεις μας στην τράπεζα

Στο στόχαστρο των φορολογικών ελέγχων μπορούν να βρεθούν οι καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να αποδείξει από πού προέρχονται τα χρήματα. Νέα απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) υπενθυμίζει ότι η απλή επίκληση αποταμιεύσεων ή χρημάτων που φυλάσσονταν στο σπίτι δεν αρκεί για να δικαιολογήσει μια κατάθεση.

Η υπόθεση αφορά φορολογούμενο στον οποίο ο έλεγχος εντόπισε σειρά καταθέσεων μετρητών. Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονταν από κεφάλαια προηγούμενων ετών, ωστόσο οι ελεγκτικές αρχές, εξετάζοντας τα δηλωμένα εισοδήματα, τις δαπάνες, τους φόρους που είχε καταβάλει και τα ποσά που διατηρούσε ήδη στις τράπεζες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο κεφάλαιο που να δικαιολογεί τις συγκεκριμένες καταθέσεις. Ως αποτέλεσμα, του επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε προσαύξηση περιουσίας που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.

Οι φορολογούμενοι που επικαλούνται αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι τα χρήματα προέρχονται από εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από φόρο. Αντίστοιχα, σε περίπτωση ανάληψης και επανακατάθεσης χρημάτων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η διαδρομή τους και να αποδεικνύεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν στο μεταξύ για άλλες αγορές ή δαπάνες.

Η ΑΑΔΕ εστιάζει κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι καταθέσεις δεν συμβαδίζουν με τα δηλωμένα εισοδήματα, εμφανίζονται ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ή πραγματοποιούνται συστηματικά και σε μεγάλα ποσά.

Για να αποφύγουν προβλήματα σε έναν ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων, όπως συμβόλαια πώλησης περιουσιακών στοιχείων, δανειακές συμβάσεις, δωρεές ή στοιχεία προηγούμενων τραπεζικών αναλήψεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο καταθέσεων κάτω από το οποίο αποκλείεται ο έλεγχος, καθώς οποιοδήποτε ποσό μπορεί να εξεταστεί εφόσον δεν δικαιολογείται από τα οικονομικά στοιχεία του φορολογούμενου.

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