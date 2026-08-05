Το σόι σου: Τι αλλάζει τη νέα σεζόν;

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Το λατρεμένο «Σόι» επιστρέφει με νέες αξεπέραστες οικογενειακές περιπέτειες, στο νέο πρόγραμμα του Alpha.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν άφθονο γέλιο μέσα από τα μοναδικά καμώματά τους, τα μαλώματα και τα μονιάσματα, τις παρεξηγήσεις, τις αγκαλιές.

Πώς, όμως, θα επιστρέψουν οι αγαπημένοι ήρωες; Ίδιοι κι απαράλλαχτοι ή μήπως κάτι θα αλλάξει στον νέο κύκλο;

Την απάντηση δίνουν οι ίδιοι μέσα από απολαυστικά βίντεο στα social media, τα οποία οι διαδικτυακοί φίλοι της σειράς έχουν υποδεχθεί με μεγάλη χαρά, χωρίς να παραλείπουν να σχολιάζουν το κάθε τι. Είναι ενδεικτικό ότι τα τρία πρώτα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν σημειώσει ήδη περισσότερες από 2.500.000 προβολές!

«Ούτε σμέουρα, ούτε κράνμπερι, ούτε χώμα μαϊντανού! Ωραίες ελληνικές συνταγές… η Αλεξάνδρα θα αλλάξει», αποκαλύπτει η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. «Το πιστεύετε εσείς αυτό;».

Ο Μιχάλης θα είναι ο ίδιος; «Μήπως αποκαλυφθούν μυστικά τα οποία δώσουν μια νέα διάσταση;» λέει όλο νόημα ο Γιάννης Δρακόπουλος.

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