Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική ομάδα μπάσκετ

Η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενόψει των επερχόμενων αγώνων της Εθνικής Μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Αν και η ελληνική ομάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και την Ισπανία τρεις ημέρες αργότερα, η παρουσία του Έλληνα σούπερ σταρ στη 12άδα του Βασίλη Σπανούλη παραμένει αβέβαιη.

Το παρασκήνιο με τους Μαϊάμι Χιτ και το κόστος της ασφάλειας



Η στάση του Μαϊάμι επηρεάζεται άμεσα από το ιατρικό ιστορικό του παίκτη, καθώς προέρχεται από μία σεζόν στην οποία έχασε 46 αγώνες, με την τελευταία του επίσημη συμμετοχή να καταγράφεται τον περασμένο Απρίλιο. Η αμερικανική ομάδα διστάζει να ρισκάρει πιθανό υποτροπιασμό λίγο πριν την έναρξη της δικής της προετοιμασίας.

Παράλληλα, καθοριστικός παράγοντας είναι το οικονομικό σκέλος, καθώς η ΕΟΚ καλείται να καλύψει το υψηλό κόστος ασφάλισης που απαιτείται για τους παίκτες του NBA με πολυετή συμβόλαια.

Το ποσό αυτό αγγίζει τις 500.000 ευρώ, απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να αποζημιωθεί ο αμερικανικός σύλλογος σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεων της FIBA.

Η επιθυμία του «Greek Freak» για το Παγκόσμιο Κύπελλο



Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις αναμετρήσεις του Αυγούστου.

Σε δηλώσεις του στο «Anestea the Podcast», σημείωσε πως εφόσον λάβει την κλήση προτίθεται να δώσει το «παρών», θέτοντας ως στόχο την πρόκριση της Ελλάδας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ