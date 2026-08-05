Conference League: Ισοπαλία, μέτρια εμφάνιση και η πρόκριση θα κριθεί στη Σόφια για τον Παναθηναϊκό

Στην ισοπαλία (1-1 )έμεινε με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας ο Παναθηναϊκός, στον πρώτο αγώνα του ζευγαριού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν νωρίς (31′) με τον Γιάγκουσιτς, όμως ισοφαρίστηκαν εξίσου νωρίς (38′) και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στη Σόφια το βράδυ της Τρίτης (11/8). Εκεί, ο Τζέικομπ Νέστρουπ δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής.

Τα πρώτα δέκα λεπτά ανήκαν ολοκληρωτικά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφτιαξε και μία επικίνδυνη φάση-διαρκείας στο 3′, όταν μετά από εξαιρετική ενέργεια του Ραστόντερ, εκτέλεσαν τόσο ο Βορειομακεδόνας, όσο και ο Τσιριβέγια σε ένα από τα “ριμπάουντ”, όμως η μπάλα σταμάτησε στα σώματα. Η “πράσινη” κατοχή, πάντως, έως το 10′ ξεπερνούσε το 85%. Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να ισορροπήσουν – στο βαθμό του δυνατού – και μάλιστα είχαν και μία καλή στιγμή στο 19′, με μακρινό σουτ του Μέγιερ που πέρασε οριακά άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να προηγηθεί, όταν ο Αντίνο έβγαλε μία σέντρα ακριβείας από τα αριστερά για το κεφάλι του επερχόμενου Γιάγκουσιτς, ο οποίος νίκησε τον Μαρίνοφ και σήκωσε το γήπεδο στο πόδι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έδωσε… φτερά στα πόδια των Αθηναίων, οι οποίοι πέντε λεπτά αργότερα “άγγιξαν” το δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα, μετά από μία απομάκρυνση σε σέντρα, ο Ντε Φράι έκανε κοντρόλ κι έφερε την μπάλα μπροστά του στα 20 περίπου μέτρα, εκτέλεσε με δύναμη, όμως είδε τον Μαρίνοφ να αποκρούει σε κόρνερ. Στο 31′, οι Βούλγαροι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα, όταν ο Κουέγιαρ πάτησε περιοχή από τα δεξιά, “ξεφορτώθηκε” τον Τσιριβέγια με μία προσποίηση και γύρισε για τον Ρούσεφ – με τη βοήθεια μίας κόντρας – ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε για το 1-1. Ακολούθως, ο ρυθμός επηρεάστηκε σημαντικά, με τους παίκτες του Νέστρουπ να χάνουν το μομέντουμ από τα πόδια τους και αρκετά λεπτά να περνούν δίχως κάτι ιδιαίτερο να συμβαίνει. Στο 44′, ο Γιάγκουσιτς τροφοδότησε τον Τσάπρα στην πλάτη της άμυνας, εκείνος σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι για τον Αντίνο, όμως η άμυνα απομάκρυνε πριν συμβεί κάτι περαιτέρω. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε από τα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Τσιριβέγια να τροφοδοτεί τον Ραστόντερ και τον Βορειομακεδόνα να εκτελεί ένα αδύναμο σουτ που έφτασε εύκολα στην αγκαλιά του Μαρίνοφ. Οι “πράσινοι” είχαν και πάλι τον έλεγχό, με την κατοχή της μπάλας να ξεπερνάει το 65%. Ωστόσο, η καλύτερη φάση έως τη συμπλήρωση μίας ώρας άνηκε στην ΤΣΣΚΑ, η οποία σε μία αντεπίθεση έβγαλε τον Ρούσεφ τετ α τετ με τον Πένια, όμως ο Καταλανός πορτιέρε απέκρουσε ενστικτωδώς την μπάλα με το αριστερό του χέρι, προτού αυτή καταλήξει στα δίχτυα.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα ο ρυθμός ήταν αρκετά χαμηλός, με αμφότερες τις ομάδες να ψάχνουν φάσεις, χωρίς όμως να σημειώνεται κάποια. Ο Νέστρουπ έκανε τρεις αλλαγές, με τους Ταμπόρδα, Τσέριν και Ζαρουρί να επιχειρούν να δώσουν “πνοή” στο “τριφύλλι” που πλέον δεν απέδιδε καθόλου καλά. Ωστόσο, όχι μόνο δεν άλλαξε η εικόνα, αλλά ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε να δεχθεί δεύτερο γκολ, όταν ο Πένια στο 81′ και στο 82′ υποχρεώθηκε σε δύο δύσκολες επεμβάσεις. Πρώτα σε σουτ του Ντιαλό από πλάγια θέση, το οποίο έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ κι έπειτα με μακρινό σουτ του Γκάσεβιτς, στο οποίο και πάλι παρενέβη πριν η μπάλα καταλήξει στο δοκάρι. Αυτή ήταν και η τελευταία σημαντική φάση του αγώνα, καθώς οι παίκτες του Νέστρουπ ήλεγξαν το ρυθμό στο φινάλε, όμως δεν απείλησαν την αντίπαλη εστία και το 1-1 διατηρήθηκε έως το σφύριγμα της λήξης.

ΓΚΟΛ: 21′ Γιάγκουσιτς – 31′ Ρούσεφ



ΚΙΤΡΙΝΗ: 69′ Τσάπρας – 50′ Κουέγιαρ



ΔΟΚΑΡΙ: – 82′ Γκάσεβιτς

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νέστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντρόνχελεν, Ντε Φράι, Τσάπρας (83′ Κάτρης), Καμαρά (67′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς (83′ Κοντούρης), Αντίνο (67′ Ζαρουρί), Πελίστρι (60′ Ταμπόρδα), Ραστόντερ

ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Γιούρι Βάσεφ): Μαρίνοφ, Γκάσεβιτς, Ντβάλι, Χόφμαν, Μεντίνα, Ρούσεφ, Ζεμζέμι, Κούεγιαρ (74′ Φράνκο), Μασιέλ, Μέγιερ, Ίλιεφ (67′ Ντιαλό)