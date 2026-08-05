Μισέλ Φάιφερ: Στα 68 της αποκαλύπτει γιατί δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει ποτέ ξανά σε ταινία

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Η Μισέλ Φάιφερ φαίνεται έτοιμη να απομακρυνθεί από τους μεγάλους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο. Μετά την επιτυχία των δύο πρόσφατων τηλεοπτικών της εγχειρημάτων, «The Madison» και «Margo’s Got Money Troubles», η 68χρονη σταρ αποκάλυψε ότι επιθυμεί να επικεντρωθεί σε παραγωγές με πολυμελή καστ.

«Δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω ποτέ ξανά σε ταινία, το ορκίζομαι», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του «The Hollywood Reporter» και της Apple TV, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Θέλω να συμμετέχω μόνο σε παραγωγές με σύνολο ηθοποιών. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό και το απολαμβάνω πραγματικά», πρόσθεσε.

Michelle Pfeiffer, 68, reveals why she 'never wants to star in another movie' https://t.co/vAGRGt6pHN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 4, 2026

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