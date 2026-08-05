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GOSSIP - LIFESTYLE

Μισέλ Φάιφερ: Στα 68 της αποκαλύπτει γιατί δεν θέλει να πρωταγωνιστήσει ποτέ ξανά σε ταινία

μισερλ
clock 23:00 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μισέλ Φάιφερ φαίνεται έτοιμη να απομακρυνθεί από τους μεγάλους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο. Μετά την επιτυχία των δύο πρόσφατων τηλεοπτικών της εγχειρημάτων, «The Madison» και «Margo’s Got Money Troubles», η 68χρονη σταρ αποκάλυψε ότι επιθυμεί να επικεντρωθεί σε παραγωγές με πολυμελή καστ.

«Δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω ποτέ ξανά σε ταινία, το ορκίζομαι», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του «The Hollywood Reporter» και της Apple TV, όπως αναφέρει η Daily Mail.

 «Θέλω να συμμετέχω μόνο σε παραγωγές με σύνολο ηθοποιών. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό και το απολαμβάνω πραγματικά», πρόσθεσε.

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