Επέστρεψε Ηράκλειο η αποστολή του ΟΦΗ - Η προσοχή στο Σούπερ Καπ με ΑΕΚ

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Με 5 φιλικές ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ολλανδία και με εμφανείς αγωνιστικές αδυναμίες, επέστρεψε στο Ηράκλειο η αποστολή του ΟΦΗ.

Πλέον, το βλέμμα όλων στρέφεται στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, καθώς στις 12 Αυγούστου ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο για το Super Cup, πριν ακολουθήσουν οι κρίσιμες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο Χρήστος Κόντης έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του για την Πέμπτη (6/8), προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες μετά την επιστροφή από την Ολλανδία.