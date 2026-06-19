Κρήτη: 24 μήνες φυλάκιση στον 48χρονο για τις ζημιές στο γραφειο του Δημάρχου

Σε συνολική ποινή 28 μηνών καταδικάστηκε ο 48χρονος Ρεθυμνιώτης που προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο Δημαρχείο Ρεθύμνου και στο γραφείο του δημάρχου. Το δικαστήριο του επέβαλε επίσης χρηματικό πρόστιμο 750 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος, που δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία, παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη από τον Δήμο και τους εργαζόμενους για την αναστάτωση που προκάλεσε.

Τι είπε στην απολογία του

Τους λόγους που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον οδήγησαν στην έντονη αντίδραση και την παρουσία του στο δημαρχείο και συγκεκριμένα στο γραφείο του δημάρχου, ανέπτυξε κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Όπως υποστήριξε, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα της ανάρτησης διαφημιστικών αφισών για λογαριασμό επιχειρηματιών και πελατών που του αναθέτουν σχετικές εργασίες. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες εφαρμόζεται «επιλεκτικό ξήλωμα» αφισών, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιούνται κυρίως οι δικές του αναρτήσεις.

Μάλιστα, ανέφερε πως θεωρεί ότι υπάρχει εις βάρος του μεροληπτική αντιμετώπιση από τον δήμο, γεγονός που, όπως είπε, προκάλεσε την αγανάκτηση και την έντονη συναισθηματική φόρτιση που οδήγησε στο επίμαχο περιστατικό.

Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, ενώ το δικαστήριο καλείται να αξιολογήσει τόσο τα πραγματικά περιστατικά όσο και τους λόγους που επικαλείται ο κατηγορούμενος για τη συμπεριφορά του.

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