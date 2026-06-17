Ρέθυμνο: Άνδρας σε αμόκ εισέβαλε και βανδάλισε το γραφείο του δημάρχου

Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, όταν δημότης εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο γραφείο του δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη, ο οποίος απουσίαζε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο δράστης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ φέρεται να εκτόξευσε απειλές και υβριστικές εκφράσεις. Προηγουμένως, είχε προκαλέσει φθορές και στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου, αναποδογυρίζοντας και ρίχνοντας στον δρόμο stands με αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.





Ο δήμαρχος Ρεθύμνου βρισκόταν στην Αθήνα, συμμετέχοντας ως ομιλητής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με αντικείμενο τη συνέχιση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άμεση κινητοποίηση



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

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