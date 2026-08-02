Διακοπές... στα όνειρα: Οι μισοί Έλληνες δεν αντέχουν οικονομικά ούτε μία εβδομάδα

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Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες στην Ελλάδα δεν μπορούσε το 2025 να καλύψει το κόστος διακοπών μίας εβδομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον πληθυσμό ηλικίας 16 ετών και άνω.

Το ποσοστό στην Ελλάδα ανήλθε στο 46,6%, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε μόνο στη Ρουμανία, όπου το 61,4% του πληθυσμού δήλωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μία εβδομάδα διακοπών μακριά από την κατοικία του.

Η ελληνική επίδοση απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς συνολικά στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 27,5%.

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη δυνατότητα των νοικοκυριών να διαθέσουν χρήματα για ολιγοήμερες διακοπές.

Μετά τη Ρουμανία και την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, όπου το 39,1% των πολιτών δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά διακοπές διάρκειας μίας εβδομάδας.

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των πολιτών που στερήθηκαν αυτή τη δυνατότητα αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024.

Παρά την ετήσια αύξηση, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε βάθος δεκαετίας, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό είναι χαμηλότερο κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2015.

Μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που παραμένουν μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο Λουξεμβούργο, μόλις το 10,6% των πολιτών δήλωσε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι.

Ακολούθησαν η Σουηδία με 12,4% και η Ολλανδία με 12,8%, ποσοστά αισθητά χαμηλότερα τόσο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την ελληνική επίδοση.

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