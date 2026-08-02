Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά σε πλοίο

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 41 αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιβατηγό πλοίο ανοικτά του νησιού Μαδούρα στην Ινδονησία.

Τον μέχρι στιγμής απολογισμό ανακοίνωσε την Κυριακή η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς, τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων ή τη διαδρομή του πλοίου.

Η Ινδονησία αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά και οι θαλάσσιες μετακινήσεις είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. Ναυτικά δυστυχήματα καταγράφονται συχνά, με την πλημμελή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και τον συνωστισμό στα πλοία να συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών προβλημάτων.

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