ΚΥΡ.02 Αυγ 2026 14:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά σε πλοίο

Ινδονησια Πυρκαγιά
clock 14:44 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 41 αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιβατηγό πλοίο ανοικτά του νησιού Μαδούρα στην Ινδονησία.

Τον μέχρι στιγμής απολογισμό ανακοίνωσε την Κυριακή η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς, τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων ή τη διαδρομή του πλοίου.

Η Ινδονησία αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά και οι θαλάσσιες μετακινήσεις είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. Ναυτικά δυστυχήματα καταγράφονται συχνά, με την πλημμελή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και τον συνωστισμό στα πλοία να συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών προβλημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

«Καρφιά» Σάντσεθ σε χώρες της ΕΕ για έλλειψη αλληλεγγύης και πολιτικά παιχνίδια

Βυθίστηκε ρωσικό πλοίο της Rosatom στην Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ινδονησία Πυρκαγιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis