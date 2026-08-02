Η εβδομάδα του Δήμου Ηρακλείου μέσα από την ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Την εβδομαδιαία ανασκόπηση των δράσεων και των παρεμβάσεων του Δήμου Ηρακλείου έκανε ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, με αναφορές στις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την Κρήτη, αλλά και στις εξελίξεις σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής.

Στην ανασκόπησή του ο δήμαρχος στάθηκε στις καταστροφικές φωτιές των τελευταίων ημερών και στις ανάγκες που προέκυψαν για στήριξη και αποκατάσταση, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην πορεία των έργων αθλητικών υποδομών του Ηρακλείου.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν και η συνάντηση εργασίας για τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΙΤΕ, η τηλεδιάσκεψη για τη δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, καθώς και οι παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης που προγραμματίζονται την ερχόμενη εβδομάδα στη λεωφόρο Ικάρου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε ακόμη στις προετοιμασίες του Δήμου για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη.

Διαβάστε επίσης:

Ρέθυμνο: Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις μαυροφορεμένου άνδρα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στον Ασώματο

Άρβη: Σε απόγνωση επιχειρηματίες και κάτοικοι - Διακοπές σε νερό και ρεύμα

Δήμος Ηρακλείου: Τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας προς το ΙΤΕ στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας