Στους δρόμους οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ - Διαμαρτυρία σε Άγιο Μηνά και Εσταυρωμένο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο πραγματοποίησαν το πρωί οι εργαζόμενοι του φορέα, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον Εσταυρωμένο, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, αυξανόμενο φόρτο εργασίας και ελλείψεις σε υποδομές, υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν χάρη στις συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού. Όπως επισημαίνουν, οι συχνές αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή εκπαίδευση των υπαλλήλων, δυσχεραίνουν το έργο τους και επηρεάζουν την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Image

(Από την κινητοποίηση στον ΕΦΚΑ Εσταυρωμένου)

Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης, διεκδικούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας για τους εργαζόμενους, αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Παράλληλα, ζητούν ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΦΚΑ και εκφράζουν την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Όπως τονίζουν, η αναβάθμιση και η ενίσχυση του ΕΦΚΑ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό με ένα κουζινομάχαιρο δίπλα του

Αποκάλυψη Ράδιο Κρήτη: Εκεί θα γίνει η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο