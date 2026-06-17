ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης: Σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι - Τι διεκδικούν

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατέρχονται σήμερα οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ, με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των υπηρεσιών του φορέα, τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης, ελλείψεις σε υποδομές και αυξημένο φόρτο εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινή προσπάθεια του προσωπικού. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι συνεχείς αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα και η ανεπαρκής εκπαίδευση δυσχεραίνουν το έργο των υπαλλήλων και επηρεάζουν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης διεκδικούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς και ουσιαστική εκπαίδευση και υποστήριξη των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ζητούν την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του οργανισμού και εκφράζουν την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Όπως τονίζουν, η ενδυνάμωση του ΕΦΚΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης συνιστά ζήτημα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της απεργίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ Αγίου Μηνά .

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