Ηράκλειο: Τα πρόστιμα και οι κλήσεις στο κέντρο "ξεσηκώνουν" την εστίαση

«Φωτιές» έχουν ανάψει στο χώρο της εστίασης οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι και τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας στους κοινόχρηστους χώρους που σύμφωνα με τους καταστηματάρχες έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα. Όπως προκύπτει τις τελευταίες μέρες γίνεται ένα σαφάρι ελέγχων μετά την δυναμική ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με νέο προσωπικό.

Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί στα καταστήματα σε σχέση με τα όρια στα οποία αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα στους κοινόχρηστους χώρους και σε πεζόδρομους της πόλης με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να είναι αντιμέτωπες με τσουχτερά πρόστιμα.

Η πλευρά των καταστηματαρχών υποστηρίζει ότι υπάρχει μια συμφωνία με τη δημοτική Αρχή ότι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων σε σχέση με την έκταση που θα καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα θα αποτελέσει αντικείμενο μιας μεγάλης διαβούλευσης που θα ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβρη.

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμούν ότι η δημοτική Αρχή οφείλει να τηρήσει τη δέσμευση της και να μην ακολουθεί μια πολιτική επιθετική απέναντι σε ένα κλάδο που δοκιμάζεται και μάλιστα με δεδομένο το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα όσοι δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης.

Η πλευρά της εστίασης επιρρίπτει ευθύνες στη δημοτική διότι όπως αξιολογεί με τους ελέγχους στα καταστήματα και τις κλήσεις που πέφτουν «βροχή» στο κέντρο της πόλης δημιουργείται μια συνθήκη απομάκρυνσης των πολιτών από τον ιστορικό ιστό αφού η κάθοδος στην εντός των τειχών πόλη πλέον κοστίζει αφού δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στάθμευσης.

Μάλιστα οι καταστηματάρχες φοβούνται για τα χειρότερα και όπως υποστηρίζουν όταν ο κλάδος τους αλλά και οι απλοί πολίτες αντιμετωπίζονται με πρόστιμα και κλήσεις εισπρακτικού χαρακτήρα, και η συνθήκη αυτή αποθαρρύνει τον κόσμο από το κέντρο του Ηρακλείου το οποίο σιγά σιγά θα «νεκρώσει» αφού θα είναι όλο και λιγότεροι οι χρήστες του.

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