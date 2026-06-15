Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 83χρονος για την παράνομη αναστροφή που στοίχισε τη ζωή στον 47χρονο Γιάννη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 83χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος, με θύμα τον 47χρονο δικυκλιστή Γιάννη Στειακάκη.

Μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας του ενώπιον των δικαστικών αρχών, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα τον ηλικιωμένο προσωρινά κρατούμενο, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της κακουργηματικής δίωξης που αντιμετωπίζει για επικίνδυνη οδήγηση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το νήμα της ζωής του άτυχου 50χρονου κόπηκε ακαριαία στο ύψος του κόμβου των Αρχανών, κοντά στην περιοχή των Πεζών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, ο 83χρονος, κινούμενος με το αυτοκίνητό του, επιχείρησε να πραγματοποιήσει παράνομη αναστροφή σε σημείο όπου απαγορευόταν ρητά.

Το όχημά του εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κλείνοντας εντελώς τον δρόμο στη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο Γιάννης Στειακάκης. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ο άτυχος αναβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και έχασε τη ζωή του ακαριαία, παρά το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος.

Η απολογία και οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, ο 83χρονος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου σε εμφανώς κακή ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του υποστήριξε ότι έχασε τον προσανατολισμό του καθώς κατευθυνόταν προς μια τελετή βάπτισης.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ακινητοποίησε το όχημά του πάνω σε διαγράμμιση τύπου «ζέβρα» με σκοπό να ελέγξει τον δρόμο, και πως δεν αντιλήφθηκε τη μοτοσικλέτα που πλησίαζε. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν στάθηκαν ικανοί να κάμψουν τη γνώμη των δικαστικών αρχών, οι οποίες εστίασαν στην επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά που επέδειξε σε έναν δρόμο υψηλής κυκλοφορίας.

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Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία

Η είδηση του θανάτου του Γιάννη Στειακάκη έχει βυθίσει στην απόλυτη θλίψη την τοπική κοινωνία. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι κάνουν λόγο για έναν εξαίρετο οικογενειάρχη, επαγγελματία και έναν ιδιαίτερα έμπειρο οδηγό μηχανής που έχασε άδικα τη ζωή του.

Η απόφαση για την προφυλάκιση του 83χρονου στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα για την αντιμετώπιση των τροχαίων δυστυχημάτων, την ώρα που η Κρήτη μετρά έναν ακόμα άνθρωπο που θυσιάστηκε στον μολώχ της ασφάλτου.

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