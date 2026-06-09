Το... μαγικό μείγμα μαγειρικής σόδας με οξυζενέ, για πολλές χρήσεις

Η μαγειρική σόδα και το υπεροξείδιο του υδρογόνου, κοινώς το οξυζενέ, βρίσκονται στα περισσότερα σπίτια.

Η μαγειρική σόδα στα ντουλάπια της κουζίνας και το οξυζενέ στα φαρμακείο του σπιτιού αφού αποτελεί το πιο απλό αντισηπτικό και το υγρό που συνήθως καθαρίζουμε πληγές.

Μεμονωμένα, είναι γνωστά για τις καθαριστικές και απολυμαντικές τους ιδιότητες, αλλά όταν συνδυάζονται, δημιουργούν μια πάστα με πολλαπλές χρήσεις.

Από τον καθαρισμό του σπιτιού μέχρι την περιποίηση των ρούχων, αυτό ο συνδυασμός συστατικών έχει διάφορες χρήσεις.

Καθαρίζουμε τα πλακάκια

Τα πλακάκια μπάνιου και οι αρμοί τους είναι από τις πιο δύσκολες περιοχές για καθαρισμό. Εφαρμόζοντας με μια παλιά οδοντόβουρτσα, η πάστα μαγειρικής σόδας και υπεροξειδίου του υδρογόνου διεισδύει στα κενά και διαλύει την βρωμιά. Μετά από ένα απλό ξέβγαλμα, οι επιφάνειες ανακτούν τη λάμψη και την καθαριότητά τους.

Στα υφάσματα

Χρησιμοποιήστε το στα λευκά ρούχα για να βρουν τη λάμψη τους. Απλώς αραιώστε δύο κουταλιές της πάστας σε ζεστό νερό και στη συνέχεια μουλιάστε τα ρούχα για περίπου τριάντα λεπτά πριν τα πλύνετε.

Εξαλείψτε τις επίμονες οσμές

Τα σκεύη κουζίνας και οι σανίδες κοπής συχνά απορροφούν δυσάρεστες οσμές. Τρίβοντας αυτές τις επιφάνειες με την πάστα και αφήνοντάς την να δράσει για λίγα λεπτά, οι δυσάρεστες οσμές εξαφανίζονται.

Προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν από τη χρήση

Παρά τα πολλά οφέλη του, αυτό το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου, ακόμη και αραιωμένο, μπορεί να ερεθίσει τους βλεννογόνους ή τα μάτια. Επομένως, χειριστείτε το μείγμα με γάντια και αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η χρήση σε τρόφιμα δεν συνιστάται.

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