Σε αναμονή 400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των πτυχίων τους - Παρέμβαση Κεφαλογιάννη

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Την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης, που να απελευθερώνει τους 400.000 απόφοιτους Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από το καθεστώς διαρκούς ομηρίας όσο αφορά την αντιστοίχιση των πτυχίων τους ζητά με παρέμβαση του από την αρμόδια Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κεφαλογιαννης.

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητά να πληροφορηθεί η Βουλή πότε προτίθεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει επιτέλους σε θεσμικό και άμεσο διάλογο με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Αποφοίτων ΤΕΙ ; Ποια θα είναι η τύχη της ΑΣΠΑΙΤΕ; Με ποιο χρονοδιάγραμμα ενεργειών;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως ακολούθως

Υπουργέ,

Ως γνωστόν, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι παρούσα και αντιμετωπίζει τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, δίνοντας αντικειμενικές και τίμιες λύσεις στις δίκαιες διεκδικήσεις.

Δεν επιτρέπει εκκρεμότητες και όπου αυτές υπάρχουν, από προηγούμενη διαχείριση, παίρνει γενναίες και ορθολογικά τεκμηριωμένες αποφάσεις σε όλα τα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να σας μεταφέρω τον προβληματισμό των 400.000 αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) για μία εκκρεμότητα που, όπως γνωρίζετε, υπάρχει στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους.

Πιο συγκεκριμένα, με το Ν. 2916/2001 τα ΤΕΙ εντάχθηκαν επίσημα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στη συνέχεια, με τους Ν. 4251/2018, Ν. 4559/2018, Ν. 4589/2019 και Ν.4610/2019, τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση, με ένταξη των τμημάτων τους είτε σε υφιστάμενα πανεπιστήμια είτε σε καινούργια που δημιουργήθηκαν.

Οι παραπάνω Νόμοι (2018-2019) περιείχαν διατάξεις που ρύθμιζαν θέματα για φοιτητές που ήδη φοιτούσαν στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), δίνοντάς τους τη δυνατότητα :

(α) να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα υπάρχοντα τμήματα των ΑΤΕΙ,

(β) είτε εναλλακτικά να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έχοντας όμως δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών, προσαυξανομένου κατά τέσσερα εξάμηνα και δεύτερον να παρακολουθήσουν κάποια επιπλέον μαθήματα.

Οι ως άνω προβλέψεις, όμως, ίσχυαν μόνο για φοιτητές που φοιτούσαν στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά την ψήφιση των αντίστοιχων Νόμων (2018-2019)

Για τους αποφοίτους όμως, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την ψήφιση των νόμων αυτών, και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 2916/2001, δεν υφίσταται διάταξη που να προβλέπει τη δυνατότητά τους να πάρουν πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος.

Επίσης, στους παραπάνω Νόμους δεν υφίστατο εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κανονιστικής πράξης για την αυτόματη ή υπό προϋποθέσεις ισοτίμηση και αντιστοίχιση των πτυχίων τους με τα πανεπιστημιακά τμήματα.

Κατά τα ανωτέρω, υπάρχει αυτή τη στιγμή μία διαμορφωμένη αμφισημία δικαιωμάτων σε σχέση με τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)

Κυρίως όσων αποφοίτησαν μετά το 2001, αφού παρά την ένταξή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τα πτυχία τους δεν έχουν επίσημα αντιστοιχηθεί με πτυχία των πανεπιστημιακών τμημάτων που προέκυψαν από την κατάργηση η συγχώνευση των ΤΕΙ (2018-2019).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται και χρειαζόταν εξαρχής (κάτι που δεν έγινε από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις) μία τεχνοκρατική συζήτηση για να συμπεριληφθούν όλοι οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ και οι απόφοιτοι των ΑΤΕΙ ή αυτοί που εισήχθησαν και αποφοίτησαν ως ΑΤΕΙ και προφανώς αυτοί που μπήκαν ως ΑΤΕΙ και κάποιοι τελειώσανε, γιατί ήταν επιμελείς, και κάποιοι άλλοι έμειναν μετά.

Επειδή, η διαμορφωθείσα αμφισημία αντιστοίχισης τίτλων σπουδών αφορά πάνω από 400.000 συμπολίτες μας αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)

Επειδή, το Υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευτεί επανειλημμένως για την επίλυση του ζητήματος και την αντιμετώπιση των εύλογων προσδοκιών των ενδιαφερομένων.

Επειδή, μέχρι σήμερα δεν έχει μέχρι σήμερα υπάρξει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Επειδή, κάποια πρόβλεψη για ένταξη της σχετικής ρύθμισης ως άρθρο 97 του νομοσχεδίου για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, δεν υλοποιήθηκε.

Επειδή, η συνεχής αναβολή εντείνει την αβεβαιότητα και την απογοήτευση χιλιάδων αποφοίτων που αναμένουν επί σειρά ετών μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και οριστική επιτέλους ρύθμιση του ζητήματος.

Επειδή, το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την αξιοκρατία και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας.

Επειδή, η παρατεταμένη αυτή εκκρεμότητα εγείρει ζητήματα παραβίασης θεμελιωδών συνταγματικών κατοχυρωμένων αρχών, όπως είναι η αρχή της ισότητας, η αρχή της αξιοκρατίας, αλλά και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας ως έκφραση της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μέσω της δυνατότητας που πρέπει να προσφερθεί πλήρους επαγγελματικής κατοχύρωσης.

Επειδή, αντίστοιχα προβλήματα έχουν και οι απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ ( το μόνο ΤΕΙ που παραμένει ενεργό)

Ερωτάσθε :

(α) Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσει άμεσα σαφές χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, που να απελευθερώνει τους 400.000 συμπολίτες μας από το καθεστώς ομηρίας, που τους είχαν εγκλωβίσει οι χειρισμοί των προηγούμενων Κυβερνήσεων;

(β) Προτίθεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει επιτέλους σε θεσμικό και άμεσο διάλογο με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Αποφοίτων ΤΕΙ ;

(γ) Ποια θα είναι η τύχη της ΑΣΠΑΙΤΕ; Με ποιο χρονοδιάγραμμα ενεργειών;

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