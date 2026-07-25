Κόντης για το φιλικό με Γκόου Άχεντ Ιγκλς: "Δεχτήκαμε φθηνά γκολ, θα βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι"

Ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης σχολιάζοντας την ήττα της κρητικής ομάδας στο πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία από την Γκοου Άχεντ Ιγκλς με το βαρύ 4-0, την απέδωσε στα πολλά λάθη και τον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας της Ολλανδικής ομάδας.''Εγώ μπορώ να υποσχεθώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι'', υπογράμμισε.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΟΦΗ:

«Ό,τι παιχνίδι και να παίζουμε, είτε μεταξύ μας, είτε φιλικό, θέλουμε να έχουμε στόχο τη νίκη. Είχαμε δύο ημίχρονα, εμάς ήταν το πρώτο φιλικό, οι αντίπαλοι ήταν πιο έτοιμοι από εμάς, έχουν δώσει περισσότερα φιλικά και βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο στην προετοιμασία τους. Είδαμε διάφορα πράγματα, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο πιο οργανωμένοι, ενώ στο δεύτερο δεχθήκαμε γκολ, αποσυντονιστήκαμε, δεν κρατήσαμε καθόλου τη μπάλα και δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε και να κρατήσουμε τον αντίπαλο μακριά από την περιοχή μας.

Όλα τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν φθηνά, δεν ξέρω αν το πρώτο ήταν οφσάιντ, εκεί στην εκτέλεση φάουλ, αλλά δεχθήκαμε εύκολα γκολ. Η προετοιμασία είναι για να δεις τα λάθη σου και ίσως αυτό το φιλικό να ήταν πιο δυνατό από ότι θέλαμε. Είδαμε κάποιες αδυναμίες, η ομάδα θα βρει τα πατήματά της. Εμείς περιμένουμε κάποιους παίκτες ακόμα. Είναι σημαντικό που έπαιξαν και κάποια παιδιά από τις ακαδημίες. Εγώ μπορώ να υποσχεθώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι».

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