Tομ Χανκς: Έλληνας θαυμαστής έκανε τατουάζ το πρόσωπό του

Ο Τομ Χανκς συνεχίζει τις διακοπές του στη χώρα μας. Ο διάσημος ηθοποιός συνάντησε έναν Έλληνα θαυμαστή του, ο οποίος αποφάσισε να του αποκαλύψει έναν ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο έχει εκφράσει τον θαυμασμό του.
Ο νεαρός και σήκωσε το μπατζάκι της βερμούδας του, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ στη γάμπα του με το πρόσωπο του Τομ Χανκς.
Η αντίδρασή του ήταν αυθόρμητη και γεμάτη έκπληξη:
@sourbislore Legend 🎞️💜🥺 #tomhanks #forrestgump #sourbis #fy ♬ sonido original - URBAE NOX
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