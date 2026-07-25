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GOSSIP - LIFESTYLE

Tομ Χανκς: Έλληνας θαυμαστής έκανε τατουάζ το πρόσωπό του

Τομ Χανκς
clock 21:00 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Τομ Χανκς συνεχίζει τις διακοπές του στη χώρα μας.  Ο διάσημος ηθοποιός συνάντησε έναν Έλληνα θαυμαστή του, ο οποίος αποφάσισε να του αποκαλύψει έναν ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο έχει εκφράσει τον θαυμασμό του.

Ο νεαρός και σήκωσε το μπατζάκι της βερμούδας του, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ στη γάμπα του με το πρόσωπο του Τομ Χανκς.

Η αντίδρασή του ήταν αυθόρμητη και γεμάτη έκπληξη:

@sourbislore Legend 🎞️💜🥺 #tomhanks #forrestgump #sourbis #fy ♬ sonido original - URBAE NOX

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Tom Hankς Τατουάζ θαυμαστής
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