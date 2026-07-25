Tομ Χανκς: Έλληνας θαυμαστής έκανε τατουάζ το πρόσωπό του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Τομ Χανκς συνεχίζει τις διακοπές του στη χώρα μας. Ο διάσημος ηθοποιός συνάντησε έναν Έλληνα θαυμαστή του, ο οποίος αποφάσισε να του αποκαλύψει έναν ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο έχει εκφράσει τον θαυμασμό του.

Ο νεαρός και σήκωσε το μπατζάκι της βερμούδας του, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ στη γάμπα του με το πρόσωπο του Τομ Χανκς.

Η αντίδρασή του ήταν αυθόρμητη και γεμάτη έκπληξη:

Διαβάστε επίσης

Λιβάνης: "Ο Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου, έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο"

Χατζηγιάννης: Αποκάλυψε την εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη