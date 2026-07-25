Χατζηγιάννης: Αποκάλυψε την εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης όπως αποκάλυψε υποβλήθηκε σε χειρουργείοχολοκυστεκτομής και αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένες του εμφανίσεις.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μία φωτογραφία δίπλα στη θεράποντα ιατρό του για να ενημερώσει τους ακολούθους του.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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