Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία - Μπαράζ εκκενώσεων (βίντεο)

Πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ή βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες σε Ισπανία και Γαλλία, με τις αρχές να δίνουν διαρκώς νέες εντολές εκκένωσης καθώς τα πύρινα μέτωπα παραμένουν εκτός ελέγχου.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη γύρω από τη Μαδρίτη, καθώς δύο από τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν, σχηματίζοντας ένα τεράστιο ενιαίο μετωπο, που ονομάστηκε από τις αρχές «Δυτική Σιέρα».

Πρόκειται για το δυσμενέστερο σενάριο που φοβούνταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες θερμοκρασίες ευνοούν τη συνεχή εξάπλωση της φωτιάς.

Τα δύο μέτωπα, στο Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγλέσιας και στη Βίλα ντελ Πράδο, είχαν ήδη καταστρέψει περισσότερα από 24.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων πριν ενωθούν.

⚡️⭕️ More than 200,000 people have left their homes due to unprecedented wildfires across France and Spain, European media reports. (IRIB News) pic.twitter.com/NWwhV4G4h3 — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 25, 2026

Ο νομάρχης της Μαδρίτης Φρανσίσκο Μαρτίν χαρακτήρισε την κατάσταση «εκτός ελέγχου», προειδοποιώντας ότι οι φλόγες κινούνται προς το Νάβας ντελ Ρέι, δυτικά της πρωτεύουσας, γεγονός που οδήγησε σε νέες εκκενώσεις οικισμών.

Massive forest fires in Spain engulf the Madrid region







A national state of emergency has been declared and the country has appealed to the EU for help. Due to abnormal heat and strong winds, local services have been unable to cope with the fires alone. pic.twitter.com/ybQGLAjVtM — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) July 24, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «δραματικές στιγμές» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, τονίζοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Μαζικές εκκενώσεις και στη Γαλλία

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τα δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα στις ακτές του Ατλαντικού, ενώ η πυρκαγιά στον κόλπο του Αρκασόν συνεχίζει να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

[ 🇫🇷 FRANCE ]







🔸En Gironde, des agriculteurs se mobilisent aux côtés des sapeurs-pompiers pour lutter contre les violents incendies.







Avec leurs tracteurs et leurs équipements, ils participent notamment à la création de pare-feux et apportent un soutien logistique aux… pic.twitter.com/udNSzi1pfZ — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 25, 2026

Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 190.000 στρέμματα και σχεδόν 100 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 800 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση επτά δήμων, καθώς η φωτιά κινείται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Στο Καπ Φερέ, η απομάκρυνση πολιτών πραγματοποιείται ακόμη και με σκάφη, καθώς η χερσόνησος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός στενού οδικού άξονα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει «στον μέγιστο βαθμό» τις επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας, χαρακτηρίζοντας τις πυρκαγιές πρωτοφανείς.

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