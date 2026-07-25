Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: «Για κάθε νεκρό Ιρανό, θα σκοτώνουμε έναν Αμερικανό»

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» χθες Παρασκευή ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, σύμφωνα με το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Tο τάνκερ Μ/Τ Lavine εξουδετερώθηκε στον Κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον τέσσερις φορές, δήλωσε ο Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM, στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. «Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του», ανέφερε ο Χόκινς, χωρίς να επιβεβαιώσει πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης.

Τραμπ: «Μιλάμε στο Ιράν αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για μια συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου, όμως επανέλαβε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία.

«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ

Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχτηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν απόψε, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι σώοι και η πρεσβεία είναι σε επαφή με τις αρχές. Η πρεσβεία δεν διευκρίνισε αν στο πλοίο επέβαιναν και άλλοι ναυτικοί από άλλες χώρες. Το πλοίο Disha δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ενώ κατευθυνόταν στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε το σωματείο που εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς.

Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο LPG στον Κόλπο του Ομαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματά τους. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, πρόσθεσε. Σύμφωνα με το Fars, το τάνκερ υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο.

Έμμεσες προειδοποιήσεις Τραμπ σε Κίνα και Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που την Πέμπτη δήλωνε ότι εξετάζει μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, για να το πείσει να διαπραγματευθεί, στράφηκε στην Κίνα και τη Ρωσία. Και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα πρέπει να εφοδιάσουν με όπλα το Ιράν.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε πρόσφατες συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και οι δύο ηγέτες τον διαβεβαίωσαν ότι δεν θα πουλήσουν όπλα στο Ιράν. Το Πεκίνο πάντως τον έχει διαψεύσει, όταν έκανε αυτό τον ισχυρισμό μετά το ταξίδι του στην Κίνα. Το κινεζικό ΥΠΕΞ είχε δηλώσει ότι αυτές είναι αποφάσεις που το Πεκίνο δεν συζητά με τρίτες δυνάμεις.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν η Ρωσία να έχει βοηθήσει την Τεχεράνη να επιτύχει πλήγματα κατά της CIA. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει στην ανάρτησή του: «Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, τον εμπιστεύομαι», είπε για τον Σι Τζινπίνγκ. Όσο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε ότι κατανοεί ότι οι ΗΠΑ δεν πουλάνε όπλα στην Ουκρανία, «αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ». «Πληρώνουν το πλήρες τίμημα και πώς διανέμουν αυτά τα όπλα, δεν έχω ιδέα».

Και κατέληξε: «Δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες μιλάνε συχνά οι άνθρωποι όσον αφορά το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό γι’ αυτές – σίγουρα όχι προς το συμφέρον τους».

Το ταξίδι Νετανιάχου και το πολεμικό συμβούλιο

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε μια σχεδόν 5ωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων με το Ιράν. Σημειώνουν ότι το Ισραήλ αναμένεται να συμμετάσχει στην εκστρατεία εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, εάν το ζητήσει η Ουάσιγκτον. Επίσης ότι θα συμμετάσχει εάν η επιχείρηση επεκταθεί πέρα ​​από τα τακτικά χτυπήματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ώστε να συμπεριλάβει το καθεστώς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Επίσης, με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή και ένθερμου υποστηρικτή του Ισραήλ, Λίντσεϊ Γκράχαμ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα πάει στις ΗΠΑ. Εκεί θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αν και η ανακοίνωση δεν κάνει αναφορά στο Ιράν, η επίσκεψη Νετανιάχου έρχεται σε μια εποχή που έχουν αυξηθεί οι εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών σχετικά με τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν. Κυρίως για την εκεχειρία και το Μνημόνιο Κατανόησης με την Τεχεράνη. Καθώς όμως η εκεχειρία έχει στην ουσία καταρρεύσει και ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί να κλιμακώσει την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ, το ταξίδι Νετανιάχου αποκτά νέο ενδιαφέρον. Επιπλέον, αυξάνονται οι εναέριες δυνάμεις που έχει στείλει η Ουάσιγκτον στο Ισραήλ τις τρεις τελευταίες ημέρες.

🚨 MY REPORT: ISRAEL, U.S. SEE EYE TO EYE ON IRAN — "A GOOD CHANCE FOR A MAJOR CHANGE IN THE MIDDLE EAST"







PM Netanyahu held a nearly 5-hour security cabinet meeting today amid ongoing tensions with Iran.







As we've reported in recent days, Israel is expected to join the campaign… — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) July 24, 2026

Πιθανή συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενη επίθεση δεν είναι σίγουρη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «οι ΗΠΑ μπορούν μόνες τους». Αλλά και ότι το Ισραήλ «θα προστρέξει σε δύο λεπτά», αν το ζητήσει.

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