Σάκκαρη - Μητσοτάκης: Ταξίδι στα Χανιά για το ζευγάρι

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Λίγες ημέρες μετά τον τελικό του WTA Athens Open, η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ταξίδεψαν για ολιγοήμερες διακοπές στα Χανιά.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο νησί μας επιλέγοντας να απολαύσει τις βόλτες και τις γεύσεις του ενετικού λιμανιού.

Μάλιστα, στα social media κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στην οποία η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με τους ιδιοκτήτες γνωστού εστιατορίου.

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