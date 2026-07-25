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Σάκκαρη - Μητσοτάκης: Ταξίδι στα Χανιά για το ζευγάρι

σακκαρη
clock 10:00 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λίγες ημέρες μετά τον τελικό του WTA Athens Open, η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ταξίδεψαν για ολιγοήμερες διακοπές στα Χανιά.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο νησί μας επιλέγοντας να απολαύσει τις βόλτες και τις γεύσεις του ενετικού λιμανιού.

Μάλιστα, στα social media κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στην οποία η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με τους ιδιοκτήτες γνωστού εστιατορίου.

σάκκαρη

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