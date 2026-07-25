Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας : Τέταρτος ο Β. Κακουλάκης στα 3χλμ.- Έχασε το χάλκινο στη... χεριά

Την τέταρτη θέση στο αγώνισμα των 3χλμ. νοκ-άουτ σπριντ κατέλαβε ο Βασίλης Κακουλάκης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, που διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. Ο Ελληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη στον τελικό για ένα μετάλλιο, αλλά το έχασε στη... χεριά, τερματίζοντας τα 500μ. σε 4:54.73, έναντι 4:54.45 του Γερμανού Γιοχάνες Λίμπμαν και 4:54.52 του Ούγγρου Μάτε Καρπάτι, που κατέκτησαν αντίστοιχα το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο. Νικητής αναδείχθηκε ο Γάλλος Ιθαν Πάρκερ με 4:52.90.

Νωρίτερα, ο Κακουλάκης είχε περάσει εύκολα από τον προκριματικό, όπου τερμάτισε δεύτερος στη σειρά του καλύπτοντας τα 1.500μ. σε 15:44.68, ενώ στη συνέχεια κολύμπησε τα 1.000μ. του πρώτου ημιτελικού σε 10:20.83 και πέρασε ως τέταρτος.

Στο ίδιο αγώνισμα, ο Κωνσταντής Χουρδάκης τερμάτισε τέταρτος στην 1η προκριματική σειρά με 15:45.13 και προκρίθηκε στον ημιτελικό, όπου πήρε την έκτη θέση στη σειρά του με 10:24.69 και έμεινε εκτός τελικού για επτά δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Αντώνης Σερζετάκης μετείχε στη -σαφώς πιο γρήγορη- δεύτερη προκριματική σειρά, όπου κάλυψε τα 1.500μ. σε 16:08.41 και τερμάτισε 12ος, χάνοντας για τέσσερα δέκατα τη δυνατότητα πρόκρισης στους ημιτελικούς.

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