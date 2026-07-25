Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της

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Η ηθοποιός Εβίτα Αγαϊτση αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα 31 της και δίνει δύναμη μέσω ενός βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να ξυρίζει το κεφάλι της.

Παράλληλα, έδωσε ένα μήνυμα σ' όσους αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια και αναγκάζονται να χάσουν τα μαλλιά τους.

«Παιδιά είναι τρίχες και θα ξαναβγούν. Είναι απλά τρίχες, και αν δεν ξαναβγούν υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον. Περούκες, συστήματα μαλλιών και ο καθένας μπορεί να αισθανθεί όμορφα με την κατάσταση που βιώνει» λέει χαρακτηριστικά.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε, ορίστε λοιπόν. Χαιρετισμός στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και έκαναν τη διαδικασία ευκολότερη», έγραψε στη λεζάντα.

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