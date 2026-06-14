Ηράκλειο: Θρήνος για τον 50χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του από παράνομη αναστροφή 83χρονου

Βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 13 Ιουνίου 2026, και στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 50χρονος μοτοσικλετιστής.

Η είδηση του χαμού του Γιάννη Στ. έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους αλλά και ολόκληρη την Κρήτη, που για μια ακόμη φορά θρηνεί ένα θύμα στον Μολώχ της ασφάλτου.

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου – Βιάννου, στο ύψος του κόμβου των Αρχανών, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Σώζοντος.Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ένας 83χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση από τα Πεζά προς το Ηράκλειο, επιχείρησε να πραγματοποιήσει παράνομη αναστροφή στη μέση του οδοστρώματος.Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία.

Το αυτοκίνητο έκλεισε εντελώς τον δρόμο, αποκόπτοντας την πορεία της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 50χρονος, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν σφοδρότατη. Η μοτοσικλέτα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ ο άτυχος αναβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

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Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον 50χρονο και τον μετέφερε εσπευσμένα, με τη συνοδεία γιατρού, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών της αναζωογόνησης, ο άτυχος μοτοσυκλετιστής είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του και στο νοσοκομείο απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη δικαιοσύνη ο 83χρονος οδηγός

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 83χρονου οδηγού του αυτοκινήτου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.Ο ηλικιωμένος οδηγός οδηγείται σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

"Βροχή" τα μηνύματα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς κανένας από τους φίλους και ακολούθους του δεν μπορεί να πιστέψει στον αναπάντεχο χαμό του Γιάννη.

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