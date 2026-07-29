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ΚΡΗΤΗ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ελικόπτερο φωτιά
clock 18:47 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30. Δυο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. 

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Επίσης, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στις 17:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα, με κατεύθυνση προς Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • στις 16:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου,
  • στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη,
  • στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο,
  • ενώ στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στο μεταξύ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη χαρακτήρισε την κατάσταση «ανεξέλεγκτη», επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Όπως ανέφερε, η δημοτική Αρχή ήδη προχώρησε και στην ακύρωση των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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