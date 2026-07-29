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ΚΡΗΤΗ

Πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη: Νέο μέτωπο στη Σητεία μετά την τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

πυροσβέστες
clock 18:16 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Σητείας Λασιθίου έχει εκδηλωθεί από τις 17:30 της Τετάρτης, σε συνέχεια της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Ήδη έχει εκδοθεί σχετικό μήνυμα από το 112:

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σητείας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ήδη στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

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