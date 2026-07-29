Πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη: Νέο μέτωπο στη Σητεία μετά την τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

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Νέα δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Σητείας Λασιθίου έχει εκδηλωθεί από τις 17:30 της Τετάρτης, σε συνέχεια της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Ήδη έχει εκδοθεί σχετικό μήνυμα από το 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίας_Τριάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου







‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σητείας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), ήδη στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

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