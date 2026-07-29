Σε εξέλιξη οι φωτιές σε Μορόνι Ηρακλείου και Μάλλες Ιεράπετρας – Βελτιωμένη εικόνα

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στα δύο πύρινα μέτωπα σε Ηράκλειο και Λασίθι που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην Κρήτη, χωρίς ωστόσο οι πυρκαγιές να έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση καταγράφηκε στο Μορόνι του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο, όπου πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στην είσοδο του χωριού. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Φωτιά στις Μάλλες Ιεράπετρας

Το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις Μάλλες Ιεράπετρας, όπου κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση και στις δύο περιοχές εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις πρώτες ώρες εκδήλωσης των πυρκαγιών. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Κρήτη βρίσκεται σήμερα (29/7), αλλά και αύριο (30/7), σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

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