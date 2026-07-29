3D πάνελ φελιζόλ: Η οικονομική λύση που ανανεώνει εύκολα τους τοίχους

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Όλο και περισσότεροι επιλέγουν τα 3D πάνελ από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) για να ανανεώσουν τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού τους, καθώς συνδυάζουν μοντέρνα αισθητική, εύκολη εφαρμογή και χαμηλό κόστος.

Τα πάνελ δημιουργούν τρισδιάστατο διακοσμητικό αποτέλεσμα, θυμίζοντας γύψινες ή πέτρινες επενδύσεις, χωρίς όμως το μεγάλο βάρος και τα έξοδα που απαιτούν τα παραδοσιακά υλικά. Κυκλοφορούν σε πολλά σχέδια και μπορούν να αλλάξουν την εικόνα ενός χώρου χωρίς εκτεταμένες εργασίες.

Γιατί να τα επιλέξετε

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η εύκολη εγκατάσταση. Είναι ιδιαίτερα ελαφριά, κόβονται εύκολα με ένα απλό κοπίδι και εφαρμόζονται απευθείας στον τοίχο με κατάλληλη κόλλα, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο συνεργείο.

Παράλληλα:

έχουν μικρό βάρος, περίπου 300 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο,

μεταφέρονται και τοποθετούνται εύκολα,

δημιουργούν ελάχιστα υπολείμματα κατά την εφαρμογή,

αποτελούν πιο οικονομική επιλογή σε σχέση με άλλες διακοσμητικές επενδύσεις.

Πώς γίνεται η τοποθέτηση

Πριν από την εφαρμογή, η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία. Η τοποθέτηση ξεκινά συνήθως από το κέντρο του τοίχου, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συμμετρία.

Για τη συγκόλληση χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες συμβατές με το EPS, όπως ακρυλικός στόκος ή κόλλα νερού. Αντίθετα, προϊόντα που περιέχουν ισχυρούς διαλύτες δεν ενδείκνυνται, καθώς μπορεί να αλλοιώσουν το υλικό.

Βάψιμο και συντήρηση

Μετά την τοποθέτηση, τα πάνελ μπορούν να βαφτούν με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα νερού, προσφέροντας ένα ενιαίο και καλαίσθητο αποτέλεσμα. Η συντήρησή τους είναι απλή και περιορίζεται σε ξεσκόνισμα ή καθάρισμα με ένα ελαφρώς νωπό πανί.

Επιπλέον, η διογκωμένη πολυστερίνη προσφέρει βασική θερμομόνωση και ηχομόνωση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της άνεσης του χώρου.

Αν και προορίζονται κυρίως για εσωτερική χρήση και χρειάζονται προσοχή σε έντονες κρούσεις, τα 3D πάνελ φελιζόλ αποτελούν μια πρακτική, οικονομική και σύγχρονη επιλογή για όσους θέλουν να ανανεώσουν το σπίτι τους γρήγορα και χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις.

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