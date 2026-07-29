Το τουρκικό ΥΠΕΞ «αδειάζει» Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες: «Δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για το Κυπριακό»

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του μετά τις επαφές και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, απέδωσε ευθύνες για τη συνεχιζόμενη στασιμότητα στο Κυπριακό.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η έλλειψη προόδου οφείλεται στη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, την οποία χαρακτηρίζει αδιάλλακτη, ενώ παράλληλα εκφράζει τη στήριξή της προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Hurriyet.

Παράλληλα, αναφερόμενος στη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μετά την τριμερή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί ανέφερε πως η Τουρκία αναγνωρίζει και εκτιμά τις προσπάθειες του Γκουτέρες για την επίλυση του Κυπριακού καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για το Κυπριακό

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με το Κυπριακό από την αρχή της θητείας του.

Σε μια εποχή που δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για μια λύση μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί, πιστεύουμε ότι η εστίαση στην επίτευξη προόδου σε βασικούς τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες το 2025 θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειές της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.

Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επιστήσουμε για άλλη μια φορά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν.

Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση τις πραγματικότητες στο νησί, την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Όπως πάντα, επαναβεβαιώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και τον τουρκοκυπριακό λαό».

Διαβάστε επίσης

Κυπριακό: Συγκρατημένη αισιοδοξία Χριστοδουλίδη μετά το δείπνο με Γκουτέρες και Έρχιουρμαν