Άστρος: Αποτροπιασμός από την κακοποίηση σκύλου – Τον έσυραν και τον πέταξαν νεκρό σε κάδο

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Έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που καταγράφει άνδρα να σέρνει έναν νεκρό σκύλο, έχοντας περάσει σύρμα στον λαιμό του, και στη συνέχεια να απορρίπτει το ζώο σε κάδο απορριμμάτων.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Κυνουρίας στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι αρχές αξιοποιούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποίησε ο Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης.

Το ζώο αναζητούνταν από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος τελικά το εντόπισε νεκρό.

Η ανάρτηση του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης

«Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το σκυλάκι ήταν δεσποζόμενο, στειρωμένο και έφερε μικροτσίπ. Είχε χαθεί το βράδυ της προηγούμενης ημέρας και ο κηδεμόνας του το αναζητούσε από τη στιγμή της εξαφάνισής του.

Δυστυχώς, σήμερα το μεσημέρι το εντόπισε νεκρό μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της γειτονιάς, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι κάτοικος της περιοχής, εθεάθη να πετά το άτυχο ζώο μέσα στον κάδο.

Η υπόθεση διερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Άστρος: Βρέθηκε σκύλος μέσα σε κάδο απορριμμάτων με σύρμα περασμένο στον λαιμό του.

Άλλη μία σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως. Ο σκύλος εντοπίστηκε μέσα σε κάδο σκουπιδιών, έχοντας σύρμα περασμένο στον λαιμό του.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας, προκειμένου να εντοπιστεί ο υπεύθυνος και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες».

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