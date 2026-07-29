Αγωνία για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ – Παρέμβαση της Ένωσης Ηρακλείου

Να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ ζητά η Ένωση Ηρακλείου, με επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Η διοίκηση της Ένωσης εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το γεγονός ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί, το σύστημα ενεργοποιήσεων εξακολουθεί να παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ βρισκόμαστε ήδη στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η μετάβαση της διαχείρισης του ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια σύνθετη διαδικασία που συνοδεύεται από δυσκολίες και τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, τονίζεται ότι ο χρόνος που απομένει, ιδιαίτερα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, δεν επαρκεί για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι ενεργοποιήσεις των δικαιωμάτων των παραγωγών, γεγονός που δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Η Ένωση Ηρακλείου ζητά την άμεση ενεργοποίηση της εφαρμογής, ώστε να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις οι δηλώσεις των παραγωγών και να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.Παράλληλα, δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση του υπουργείου και της ΑΑΔΕ για κάθε αναγκαία συνεργασία ή τεχνική υποστήριξη που θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί να μην υπάρξουν επιπτώσεις στις πληρωμές των παραγωγών.

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