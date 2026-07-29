Εφορία: Ολόκληρος ο χάρτης των προστίμων

Από 100 έως και 500 ευρώ κοστίζει αρχικά η μη υποβολήφορολογικής δήλωσης, οποιασδήποτε κατηγορίας, αλλά το κόστος, μπορεί να εκτοξευτεί στα ύψη εάν η μη υποβολή δήλωσης προκαλέσει φορολογικό έλεγχο, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις.

Το βασικό πρόστιμα είναι 100 ευρώ για τους ξεχασιάρηδες φορολογούμενους, αλλά είτε αυξάνεται είτε και μηδενίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τα πρόστιμα ποικίλουν ανά κατηγορία δήλωσης και διαφέρουν, αναλόγως αν πρόκειται για απώλειας προθεσμίας και προκύπτει φόρος, αν αφορά τροποποιητική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φόρος ή αφορά τυπικού χαρακτήρα διορθώσεις ή η διαφορά του φόρου είναι μέχρι 100 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ορίζεται ένα γενικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος που διαπράττεται από μη υπόχρεο τήρησης λογιστικού συστήματος (από μη επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία.

Όμως, εξαιρείται και δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ κάθε παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφόσον από τη δήλωση αυτή δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή ή εφόσον το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι μικρότερο των 100 ευρώ. Επιπλέον προβλέπεται πως:

Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο 100 ευρώ σε εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εφόσον από τη δήλωση αυτή δεν προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή ή εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Για τις παραβάσεις της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου, Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και άλλων έμμεσων φόρων οι οποίες διαπράττονται από φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, πρόστιμο 100 ευρώ.

Σε περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, κερδών από τυχερά παίγνια, ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δήλωσης (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό), επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο 100 ευρώ.

Ειδικά για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, το πρόστιμο επιβάλλεται εφόσον δεν έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης δεδομένου ότι πρόκειται για παρακρατούμενο φόρο.

Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν οι παραβάσεις σχετίζονται με άλλα στοιχεία, πλην της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (π.χ. μη εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ακινήτου) επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Για τις δηλώσεις ΦΠΑ δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εφόσον έχει προηγουμένως υποβληθεί εμπρόθεσμη αρχική δήλωση. Επίσης, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής για ποσά μέχρι και 30 ευρώ, καθώς μεταφέρονται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο και η δήλωση ΦΠΑ θεωρείται μηδενική.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης εφόσον αφορά διόρθωση στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία δεν σχετίζονται με τον προσδιορισμό του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης εφόσον αφορά διόρθωση στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία δεν σχετίζονται με τον προσδιορισμό του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση.

Εφόσον τα στοιχεία της δήλωσης που χρήζουν διόρθωσης/συμπλήρωσης σχετίζονται με τον προσδιορισμό του φόρου, για την δήλωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα για τη διόρθωσή τους επιβάλλονται πρόστιμα με την επιφύλαξη εξαιρέσεων που ισχύουν.

Αν, η μεταβολή στοιχείων όπως η μείωση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών, ο κωδικός που αφορά στη φορολόγηση των εργαζομένων με μπλοκάκια ως μισθωτών κι όχι ως ελευθέρων επαγγελματιών, ο κωδικός της αναπηρίας, ο χαρακτηρισμός του κατ' επάγγελμα αγρότη, καθώς και η μεταβολή στα περιγραφικά στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την υποβολή δηλώσεων μεταβίβασης με επαχθή ή χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου κ.λπ., επισύρει την επιβολή των προστίμων των 100 έως 500 ευρώ κατά περίπτωση, καθώς επηρεάζουν τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα από το αν από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει η όχι η υποχρέωση καταβολής φόρου, με την επιφύλαξη της διάταξης που προβλέπει εξαιρέσεις ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Τι ισχύει για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Σχετικά με τις δηλώσεις που ξεχνούν να υποβάλουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις η νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

Σε επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, καθώς και σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 500 ευρώ ανά παράβαση αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Εξαιρούνται από τα πρόστιμα αυτά, οι δηλώσεις που υποβάλλονται στις φορολογίες κεφαλαίου και οι δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, για την μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή των οποίων επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται στους υπόχρεους τήρησης λογιστικού συστήματος για τις παραβάσεις της μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης (πλην των δηλώσεων που υποβάλλονται στις φορολογίες κεφαλαίου και των δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δήλωσης (χρεωστική, πιστωτική, μηδενική).

Αν πρόκειται για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Φ.Π.Α. που έπεται εμπρόθεσμης αρχικής ή για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα πρόστιμα των 250 ή των 500 ευρώ επιβάλλονται, εφόσον το ποσό φόρου ή το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Τι ισχύει για τις δηλώσεις ακινήτων

Για τη μη υποβολή δηλώσεων ακινήτων ισχύουν τα ακόλουθα:

Για την παράβαση της μη υποβολής ή της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις των ετών αυτών επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.

Σε περίπτωση που σε κάποιο/α από τα έτη περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για καθένα από τα έτη αυτά.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Για τις φορολογίες κεφαλαίου (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ και για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος ή όχι σε τήρηση λογιστικού συστήματος.

Πηγή: sofokleousin.gr

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