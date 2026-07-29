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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Δεύτερο μεταπτυχιακό για την Ελένη Βατσινά

Βατσινά
clock 13:09 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το δεύτερο μεταπτυχιακό της τίτλο κρατά στα χέρια της η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά.

Η Ηρακλειώτισα βουλευτής που πιστεύει έμπρακτα στη δια βίου μάθηση, πρόσφατα ολοκλήρωσε το δεύτερο μεταπτυχιακό της δηλώνοντας σε ανάρτησή της στα social media:

«Η περασμένη χρονιά είχε πολλές διαδρομές. Ανάμεσα στις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, την Κρήτη και την καθημερινότητα, βρέθηκε χρόνος και για κάτι που ήθελα πολύ να ολοκληρώσω. Σήμερα, λοιπόν, κρατώ στα χέρια μου το δεύτερο μεταπτυχιακό μου, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με αντικείμενο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δεν ήταν πάντα εύκολο. Ήταν όμως μια διαδρομή που άξιζε κάθε ώρα μελέτης και κάθε μικρή ή μεγάλη δυσκολία. Και μου θύμισε, για ακόμη μία φορά, ότι η γνώση δεν έχει ηλικία ούτε τέλος. Όσο απαιτητική κι αν είναι η καθημερινότητα, πάντα αξίζει να επενδύεις στον εαυτό σου. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμφοιτητές μου που έφτασαν μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής, συνδυάζοντας σπουδές, δουλειά και οικογένεια. Ξέρω καλά πόση προσπάθεια χρειάστηκε από όλους.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μας και ιδιαίτερα στον καθηγητή Κο Θανάσα Γεώργιο για τη στήριξη, την καθοδήγηση και το υψηλό επίπεδο του προγράμματος. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, και οι άνθρωποι που το υπηρετούν είναι το δυνατότερο χαρτί της χώρας μας. Πάμε για τα επόμενα!».

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