Διαμαντοπούλου στο Ράδιο Κρήτη: Ο χρόνος των εκλογών εξαρτάται από τις δίκες που έχει μπροστά της η κυβέρνηση

Για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τη στρατηγική του κόμματος και την πορεία προς τις επόμενες εθνικές κάλπες μίλησε το μέλος του Πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της στο Ράδιο Κρήτη και τον Λευτέρη Βαρδάκη.

Η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του μια μεγάλη αποστολή να προετοιμαστεί ως η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και ότι οι δημοσκοπήσεις δεν προεξοφλούν το τελικό αποτέλεσμα ούτε αντικατοπτρίζουν μόνιμες τάσεις. Ο χρόνος των εκλογών που θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός εξαρτάται από τις δίκες δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη. Αναφερόμενη σε νέα κόμματα ή την επιστροφή πολιτικών προσώπων (όπως οι μετρήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα), σημειώνει ότι κάθε νέο σχήμα φέρνει ένα αρχικό «δημοσκοπικό κύμα», όμως απαιτείται ψυχραιμία μέχρι να «καθίσει η σκόνη». «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και ένα άρθρο το μνημόνιο, δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πετραχήλια.

Είναι ένα κόμμα το οποίο στην ιστορία του έχει δείξει ότι σε πολύ δύσκολες στιγμές βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό» συνέχισε η κ. Διαμαντοπούλου. Επισημαίνει επίσης ότι η πρωτοφανής ρευστοποίηση και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σύστημα αλλάζουν τα δεδομένα για όλα τα κόμματα. Το πρόγραμμα είπε αποτελεί το βασικό «όπλο» του κόμματος για να αποτελέσει τον ισχυρό αντίπαλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην υπουργός τοποθετήθηκε για το κύμα των βουλευτών που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη διάλυση του κόμματος, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο τονίζοντας ότι το σκηνικό που διαμορφώνεται στο πολιτικό σύστημα επηρεάζει άμεσα και την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου:

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