Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Έρχεται νέα εποχή στις συναλλαγές των επιχειρήσεων

Νέα δεδομένα στις συναλλαγές χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων φέρνει από την 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Με την επέκταση του μέτρου και στις επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, η έκδοση και η διαβίβαση των τιμολογίων περνά οριστικά στην ψηφιακή εποχή, με την ΑΑΔΕ να παρακολουθεί ηλεκτρονικά κάθε παραστατικό από τη στιγμή της έκδοσής του.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο νέο καθεστώς θα εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά τους, είτε μέσω πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ. Κάθε παραστατικό θα διαβιβάζεται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA και θα λαμβάνει τον υποχρεωτικό Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από την επιχείρηση.

Μάλιστα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στις νέες υποχρεώσεις.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και τις πωλήσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, για τις συναλλαγές με επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Εφόσον ο αλλοδαπός πελάτης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, προβλέπεται η δυνατότητα διαβίβασης του παραστατικού με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις

1. Επιλογή Καναλιού Διαβίβασης: Η επιχείρηση επιλέγει ένα σύγχρονο πρόγραμμα τιμολόγησης (ERP) και έναν πιστοποιημένο Πάροχο ή τις δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.

2. Δήλωση Καναλιού Διαβίβασης. Θα πρέπει να δηλωθεί αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί Πάροχο (ΥΠΑΗΕΣ) ή την εφαρμογή “timologio” . Η επιλογή της εφαρμογής «timologio» καλύπτει και την επιλογή myDATAapp της ΑΑΔΕ.

3. Έκδοση και διαβίβαση ψηφιακών παραστατικών. Τα παραστατικά εκδίδονται ηλεκτρονικά και διαβιβάζονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA για να λάβουν τον υποχρεωτικό Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ).

Κίνητρα

Εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση για την αποκλειστική έκδοση των παραστατικών τους, πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή της θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από τα εξής κίνητρα:

– Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβέννυται πλήρως, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% και

– η δαπάνη για την παραγωγή, τη διαβίβαση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους 12 μήνες έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% κατά το έτος πραγματοποίησής της.

Τα κίνητρα αυτά παρέχονται στις επιχειρήσεις, εφόσον:

– Έχει υποβληθεί δήλωση για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων ή της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ, το αργότερο 2 μήνες (έως 3 Αυγούστου 2026) πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών.

– Η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πραγματοποιείται μέσα στο ίδιο διάστημα.

Πρόστιμα

Η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου αντιμετωπίζεται ως μη έκδοση τιμολογίου με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και 2.500 ευρώ ανά παράβαση ή έλεγχο, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης και το είδος της συναλλαγής. Ειδικότερα:

– Συναλλαγές με ΦΠΑ: Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς. Το ελάχιστο αθροιστικό πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο είναι 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά.

– Συναλλαγές χωρίς ΦΠΑ: Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, και 1.000 ευρώ ανά έλεγχο για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

– Παράλειψη ή ανακριβής υποβολή στοιχείων: Επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 2.500 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής στοιχείων.

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